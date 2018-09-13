FİNANS

Borsa 94.000 puanı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

TCMB'nin politika faizini 625 baz puan artırmasının ardından döviz kurları gerilerken, BIST 100 endeksi ise banka hisseleri öncülüğünde yaklaşık 2.000 puan artarak 94.266 seviyesine çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşen döviz kurlarının desteği ile yüzde 2 yükselerek 94.000 puanı aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltmesinin ardından döviz kurları gerilerken, BIST 100 endeksi ise banka hisseleri öncülüğünde yaklaşık 2.000 puan artarak 94.266 seviyesine kadar çıktı.

Dolar/TL ise 6,0151'e kadar gerilemesi sonrasında 6,1330 seviyelerinde dengelendi.

TCMB'nin kararının ardından uzun zamandır satış baskısı altında olan banka pay piyasalarında alımların güçlendiği görülüyor. Şu dakikalarda en fazla değer kazanan banka hissesi yüzde 7 ile Garanti Bankası olurken, onu yüzde 5 ile Akbank ve yüzde 4 ile Yapı Kredi izliyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin 94.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 95.000 direnci olacağını söyledi.

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