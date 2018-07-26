FİNANS

Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi Konya'da açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 10:21 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul AŞ ve Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi iş birliğiyle açılan laboratuvar ile üniversite öğrencilerine ve iş dünyasına yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor - Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ: - "Bu projede, Borsa İstanbul ile Konya Bilim Merkezi, finans eğitimine çağ atlatacak önemli bir iş birliği gerçekleştirmiş bulunmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ ve Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi iş birliği ile Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce ilki İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde açılan laboratuvarın ikincisinin açılışı Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, bugünün ticaret sisteminde güçlü bir ekonomi için güçlü bir finans sistemi, güçlü bir finans sistemi için de gelişmiş sermaye piyasalarının olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, tasarruf ve yatırım bilincinin güçlendirilmesi, finansal istikrarın ve sermaye piyasalarımızın gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projede, Borsa İstanbul ile Konya Bilim Merkezi, finans eğitimine çağ atlatacak önemli bir iş birliği gerçekleştirmiş
bulunmaktadır. Projemiz, adeta küçük bir borsa seans salonu olma özelliğini taşıyor."

Öğrencilerin hocalardan aldıkları teorik dersleri bu laboratuvarlarda pratiğe dökme imkanı bulacağını aktaran Karadağ, projeyle sermaye piyasalarında derinleşmeye ciddi katkı sağlamayı umduklarını, bu sayede ekonomik hedeflere katkı sağlayacak altyapıyı da tesis etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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- "Gençlere iş imkanı oluşturacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da projenin gençlere yeni iş imkanları oluştururken, yatırımcılar için de sermaye piyasalarını anlama adına önemli bir fırsat olacağını kaydetti.

Altay, "Bugün Borsa İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz proje, inşallah gençlerimiz için yeni iş imkanları oluştururken, Anadolu yatırımcıları için de sermaye piyasalarını anlama adına önemli bir fırsat olacak. Borsa İstanbul ile bir partner olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah gelecekte de çok güzel projeleri hep birlikte hayata geçiririz." ifadelerini kullandı.

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- Proje, finansal okuryazarlığı artıracak

Verilen bilgiye göre, proje ile bilim merkezleri ve üniversitelerde seans salonu simülasyonu laboratuvarları oluşturup üniversite öğrencileri ve iş dünyasına yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sermaye piyasalarına yönelik çeşitli eğitimlerin verileceği, uygulamaların ve araştırmaların yapılacağı BISTLAB, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi,
KTO Karatay Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra
özel ve kamu sektörüne yönelik uygulamalı eğitim imkanları da sağlayacak.

Tüm teknik donanımı Borsa İstanbul tarafından karşılanan BISTLAB ile Borsa İstanbul
verileri eş zamanlı bu laboratuvarlardan takip edilebilecek. Simülasyon programı
vasıtasıyla katılımcılar sermaye piyasalarında deneyim kazanacak ve laboratuvarlarda
sermaye piyasalarına yönelik araştırma yapabilme fırsatı bulabilecek.

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