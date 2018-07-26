Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın ikincisi Konya'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ ve Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi iş birliği ile Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce ilki İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde açılan laboratuvarın ikincisinin açılışı Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, bugünün ticaret sisteminde güçlü bir ekonomi için güçlü bir finans sistemi, güçlü bir finans sistemi için de gelişmiş sermaye piyasalarının olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, tasarruf ve yatırım bilincinin güçlendirilmesi, finansal istikrarın ve sermaye piyasalarımızın gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projede, Borsa İstanbul ile Konya Bilim Merkezi, finans eğitimine çağ atlatacak önemli bir iş birliği gerçekleştirmiş

bulunmaktadır. Projemiz, adeta küçük bir borsa seans salonu olma özelliğini taşıyor."