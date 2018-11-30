FİNANS

Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı'nın üçüncüsü Niğde'de açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen: - "Bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Gençlerin sermaye piyasasını öğrenmelerini çok önemli buluyoruz"

NİĞDE (AA) - Borsa İstanbul AŞ ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliği ile Niğde'de Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki laboratuvarın açılışında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bölgesel kalkınmada ve akademik açıdan önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Akademik çalışmalarla gençlerin ufkunu açan bir üniversite olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"Şüphesiz ki gençlerimizin nitelikli bireyler olarak topluma kazandırılması, okudukları bölümlerin devamında mesleklerini yapabilmeleri için iyi bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla teori kadar önemli olan bir husus da Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı gibi öğrencilerimizin uygulama yapabilecekleri laboratuvarların sayısının artırılması büyük önem taşımaktadır. Ümit ediyorum ki Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı ekonomimizin ve sermaye piyasalarımızın derinleşmesi ve gelişmesi açısından ekonomiye yön verecek gençlerimizin mesleklerinde gelişmesine hizmet eder."

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen de BISTLAB'ın sermaye piyasasını gençlere öğretme projesi olduğunu söyledi.

Gençlerin ilgisini ve merakını çekmeyi amaçladıklarını belirten Gönen, şunları kaydetti:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, üçüncü BISTLAB'ımız. Bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Gençlerin sermaye piyasasını öğrenmelerini çok önemli buluyoruz. Finans sistemi, tamamen bankacılık ağırlıklı bir sistem. Bankalarımız iyi ki var. Bütün gördüğünüz altyapı projeleri, üniversiteler, yollar, barajlar tamamen bankaların aldığı risklerle onların finansmanıyla gerçekleşiyor. Biz biraz da borsa tarafını vatandaşı bu risklere biraz daha ortak ederek bunların getirisini de paylaşarak bankaların yükünü de alacak finansal model oluşturabilmenin peşindeyiz. En büyük arzumuz bu. Onun için de daha üniversite çağında gençlerin finans piyasalarına, borsaya ortaklık kültürüne ısınmaları, alışmaları şart. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her türlü desteği de bundan sonra vereceğiz. Yeter ki isteyin."

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ise yüksek öğretim kurumlarının hızla değişen ve dönüşen sektöre ayak uydurmaları hatta değişimin öncüsü olamaları gibi sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Ekonomik anlamdaki değişim ve dönüşümün en hızlı yaşandığı alanlardan birinin de finans sektörü olduğunu vurgulayan Kar, "Finans sektörü de günümüzde ekonomilerin merkezi sinir sistemi gibi bir işlev görmekte ve hayati öneme sahip olmaktadır. Bu bilişim de en çok kendini finans sektöründe hissettirmektedir. Öğrencilerimizi mezuniyet sonrası kariyer hayatına hazırlarken teknolojik gelişmelerin nimetlerinden faydalanmaları oldukça önemli. Öğrenciler, simülasyon ortamında borsa işlemlerini takip edebilecekler ve verileri analiz edebilecekler. Borsa ortamını kısmen yaşama imkanı elde edecekler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Borsa Eğitim ve Simülasyon Laboratuvarı hizmete açıldı.

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