FİNANS

Borsa gözünü 100 bin seviyesine dikti

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, temmuzun ikinci yarısında başlayan yükseliş eğilimini, yoğun haber akışına karşın ağustos ayına da taşıdı ve 98.000 puanı aşarak gözünü 100.000 seviyesine dikti - Dolar bazlı BIST 100 endeksinin, 2008 küresel krizinden bu yana gördüğü en düşük seviyelerde bulunması, gündemin rahatlaması durumunda hızlı yükselişlerin görülebileceği beklentilerini de artırıyor - AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy: - "Atılacak adımlar, finansal ve fiyat istikrarına dönüştükçe borsa tarafında ucuzluğun satın alınmasını sağlayacak ve yabancı algısını pozitif hale getirecektir" - "Endekste 88.000-91.500 aralığını destek olarak izleyeceğiz. Yükselişin devamı içinse 100.000 psikolojik eşiğinin üzerine kalıcılık sağlanması durumunda 103.000-108.000 aralığı gündeme gelecektir" - Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan: - "Temmuzun ikinci yarısında başlayan yükseliş devam ederek BIST 100 endeksini 97.000 üzerine taşıdı. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ilk hedef 100.000-101.000 bandı olacaktır" - "Endekste temmuzdaki hareket bandı ağustos için de referans oluşturacaktır. Henüz volatilitenin azalışı yönünde önemli bir işaret alınmadığı için sert fiyat hareketlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, temmuzun ikinci yarısında başlayan pozitif seyrini devam ettirerek son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı ve gözünü tekrar 100.000 kritik direncine dikti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, temmuzda yüzde 0,45 yükselerek, aylık bazda şubattan beri devam eden düşüşünü sonlandırırken, yoğun haber akışına karşın alış ağırlıklı seyrini ağustos ayına da taşıdı. Temmuzda 88.169 puanla Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, ayın ikinci yarısında etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 97.300 puanın üzerine çıktı. Endeks 98.000 puanı da aşarak 10 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin arından 98.000-98.500 bandında dengelendi.

Küresel piyasalar ve yurt içindeki yoğun haber akışının piyasalarda neden olduğu dalgalanmalara karşın ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle dünya borsalarındaki yükselişlerin de desteklediği BIST 100 endeksi, döviz kurları ve faizlerdeki artışa rağmen pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin temmuzun ikinci yarısında bu yana aralıklı da olsa devam eden yükselişine karşın halen dolar bazında 20.000 seviyesinin atında olduğuna dikkati çekerek, gerek fiyat/kazanç oranı gerekse son yıllardaki getiriler itibarıyla Borsa İstanbul’un gelişmekte olan ülke borsalarına göre önemli oranda iskontolu işlem gördüğünü kaydetti.

Dolar bazlı BIST 100 endeksinin, 2008 küresel krizinden bu yana gördüğü en düşük seviyelerde bulunması, gündemin rahatlaması durumunda hızlı yükselişlerin görülebileceği beklentilerini de artırıyor.

- "Banka hisseleri dolar bazlı 2008 krizi seviyelerinde"

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, BIST 100 endeksinin 29 Ocak'ta gördüğü 121.531 rekor seviyeden 88.000’lere kadar uzanan derin bir düzeltme gerçekleştirdiğini belirterek, temmuzun ikinci yarısından itibaren ise tepki alımlarının geldiğini ifade etti.

Borsada yabancı payının yüzde 66’lardan yüzde 61'lere kadar geri çekildiğini aktaran Paksoy, ocak ayından temmuzun ikinci yarısına kadar devam eden düşüşte bankacılık sektörünün lokomotif görevi gördüğünü kaydetti.

Paksoy, bankacılık sektör hisselerinin 2008 dip fiyatlarına kadar geri çekildiğini anımsatarak, "Mevcut durumda bankacılık sektörü endeksi dolar bazlı 2008 krizinde gördüğü 22.000 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Grafiklerde daha önce görülen 120.000 zirvesi baz alındığında kabaca 5’te 1 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanmış olması, beraberinde görece de olsa ekstra ucuzluğu getirmiş durumda." dedi.

BIST 100 endeksinin dolar bazında 18.000 seviyelerinde destek bulduğunu söyleyen Paksoy, mevcut durumda 20.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki hareketinin yükseliş trendine dönüşebileceğini ifade etti.

Cüneyt Paksoy, piyasaların yönünü belirleyecek yurt içi dinamiklerin, enflasyon ile buna bağlı kur ve faiz tarafında yaşanacak gelişmeler ve büyüme, cari açık gibi makroekonomik göstergeler olacağını, ayrıca ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, eylem planı, TCMB'nin kararlarının da yakından izleneceğini dile getirdi.

Enflasyon ve kur artışına faiz tarafının da katıldığı bir sarmala girmemek adına alınacak her önlem ve adımın dikkatle izleneceğini belirten Paksoy, "Atılacak adımlar finansal ve fiyat istikrarına dönüştükçe borsa tarafında ucuzluğun satın alınmasını sağlayacak ve yabancı algısını pozitif hale getirecektir. Bu geciktikçe arada tepkiler gelse de düşüşün devam etme riskinin masada olacağını unutmamak ve temkinli iyimserlik içinde olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Paksoy, teknik açıdan 200 haftalık üssel ortalamayı da içinde barındıran 88.000-91.500 aralığının destek olarak izleneceğini, yükselişin devamı içinse 100.000 psikolojik eşiğinin üzerine kalıcılık sağlanması gerektiğini, bu durumda 103.000-108.000 aralığının gündeme geleceğini kaydetti.

- "ABD ile ilişkilerin seyri yeniden ön planda"

Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan ise temmuz ayının başlarında açıklanan kabine, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve ABD ile gerilen ilişkilerin ön plana çıktığı bir ayın geride bırakıldığını hatırlatarak, en düşük 88.168’i gören endeksin, haber akışı açısından yoğun geçen böyle bir ayı yükselişle tamamlayarak tepki alımlarının güçlendiği işaretini verdiğini dile getirdi.

ABD ile ilişkilerin seyrinin ön planda kalmaya devam ettiğini ifade eden Doğan, "F35’lerin teslimatının durdurulması, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi teminini engellemeye çalışan tasarı, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı ambargoya Türkiye’nin uyup uymayacağı gibi konular ikili ilişkilerde gerginliğe neden olan ana başlıklar." dedi.

Doğan, temmuzda görülen dip seviyelerin ardından ayın ikinci yarısında başlayan yükselişin devam ettiğini ve BIST 100 endeksini 97.000 seviyelerinin üzerine taşıdığına değinerek, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ilk hedefin 100.000-101.000 bandı olacağını söyledi.

Teknik açıdan böyle bir yükseliş isteğinin görüldüğünü, ancak haber akışı ve başta döviz kurlarının seyri olmak üzere diğer göstergelerin bu yükselişi desteklemediğine dikkati çeken Doğan, "Özellikle kurlar ve faizler tarafındaki yükselişi de göz önünde bulundurduğumuzda yukarı yönlü hareketlere karşı temkinli yaklaşarak, olası bir dönüşe karşı hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyoruz. Teknik olarak 94.000 altındaki kapanış olasılığının satış baskısının artmasına neden olabileceğini, 86.000-88.750 aralığındaki güçlü destek bölgesi olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Doğan, endekste temmuzdaki hareket bandının ağustos için de referans oluşturduğuna değinerek, henüz volatilitenin azalışı yönünde önemli bir işaret alınmadığını, bu nedenle sert fiyat hareketlerine karşı hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.

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