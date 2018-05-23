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Borsa güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 521,37 puan azalarak 102.806,37 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 azalışla 102.806,37 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 521,37 puan ve yüzde 0,50 değer kaybıyla 102.806,37 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla gerileyen yüzde 1,10 ile turizm oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan ve özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlarla 103.769,84 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kazancıyla 103.327,74 puandan tamamladı.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin Borsa İstanbul'daki alımları sınırladığını, bu nedenle pay piyasalarının diğer borsalara göre oldukça ucuz kaldığını belirterek, döviz ve tahvil faizlerindeki oynaklığın azalması durumunda pay piyasalarında alımların güçlenebileceğine dikkati çekti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 101.000 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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