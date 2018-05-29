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Borsa, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 595,00 puan azalarak 105.930,26 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 azalışla 105.930,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 595,00 puan ve yüzde 0,56 değer kaybıyla 105.930,26 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,04 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,42 ile metal ana sanayi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin dün tamamlandığını açıklamasının ardından alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,22 yükselişle 106.525,25 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD-Kuzey Kore ilişkileri ile İtalya'daki siyasi gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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