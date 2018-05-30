Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 104.979,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 134,14 puan ve yüzde 0,13 değer kaybıyla 104.979,24 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle dün 104.286,93 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 düşüşle 105.113,38 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD’de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Siyasi gelişmeler ile küresel tahvil faizlerinin seyrinin de takip edilmesi gerektiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin destek, 108.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

