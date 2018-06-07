Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 düşüşle 96.442,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 215,45 puan ve yüzde 0,22 değer kaybıyla 96.442,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile sigorta oldu.

Dün, 18 Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 95.126,49 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 düşüşle 96.657,71 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise Avro bölgesi büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Beyaz Saray'da bugün gerçekleştireceği görüşmenin de piyasaların gündeminde olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek, olası yükselişlerde ise 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.