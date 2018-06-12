FİNANS

Borsa, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 187,83 puan azalarak 96.473,53 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 düşüşle 96.473,53 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 187,83 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 96.473,53 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün açıklanan birinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 7,4 ile beklentileri aşması ve BIST 100 endeksinin analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 93.400 puanı test etmesi sonrası Borsa İstanbul'da tepki alımlarının güçlendiği görüldü. Endeks, gün içinde gördüğü en düşük seviyeden yaklaşık 3.200 puan yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 96.661,36 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleştirilen zirveden gelecek haber ve açıklamaların da küresel risk iştahı üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dün Borsa İstanbul’da gelen tepki alımlarının gücünü koruyup koruyamayacağının endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, 100.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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