Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 düşüşle 94.825,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 481,44 puan ve yüzde 0,51 değer kaybederek 94.825,54 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile ulaştırma oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,40 azalışla 95.306,98 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı sanayi üretimi, yurt dışında ise yoğun veri akışı ile akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti. Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarmasının beklendiğini anımsatan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamalarının da küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan 93.400 puanın önemli destek konumunda olduğuna değinerek, olası yükselişlerde ise 97.200 ve 98.800 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

