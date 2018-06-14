FİNANS

Borsa güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 208,88 puan azalarak 93.295,87 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 düşüşle 93.295,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 208,88 puan ve yüzde 0,22 değer kaybıyla 93.295,87 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, 93.337 puanla 5 Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyesini göre BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybıyla 93.504,76 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün akşam, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarttı.

Analistler, Fed'in 2018 ve 2019'daki faiz artışlarının daha hızlı olabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve yarınki Japonya Merkez Bankası kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirileceğini, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 93.400 desteğinin altında kalıcı olması durumunda 92.100 ve 90.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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