Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 azalışla 86.602,24 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 540,97 puan ve yüzde 0,62 düşüşle 86.602,24 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 2,60 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün özellikle günün ikinci yarıda etkisini artıran satışlarla sert düşen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,46 değer kaybıyla 87.143,21 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı ağustos ayı beklenti anketi ve tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Bölgesi enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.
Piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
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