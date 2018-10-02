Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 98.427,55 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 109,59 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 98.427,55 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,08 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.
Dün 100.647 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 1,42 azalışla 98.537,15 puandan tamamladı.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, dolayısıyla piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 96.400 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı
Demir-çelik ithalatında koruma önlemi alındı!
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa güne yatay başladı
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum