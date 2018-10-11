Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 azalışla 93.924,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 516,02 puan ve yüzde 0,55 azalışla 93.924,67 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,05 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile madencilik oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve 97.168,89 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,37 azalışla 94.440,69 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, ağustos ayı cari işlemler dengesinin fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı cari işlemler dengesi beklentisinin ortalaması 2,46 milyar dolar fazla olarak hesaplandı. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 40,09 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

