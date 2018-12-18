Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 değer kaybıyla 89.695,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 266,76 puan ve yüzde 0,30 azalışla 89.695,14 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybıyla 89.961,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak Açık Piyasa Komitesi toplantısının takip edileceğini kaydetti.

Fed'in yarın sona erecek toplantıda faizleri 25 baz puan artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, faiz kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Brexit ve İtalya'da bütçe gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.300 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

