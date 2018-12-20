FİNANS

Borsa, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 10:02 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 688,48 puan ve yüzde 0,74 azalışla 91.864,24 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 değer kaybıyla 91.864,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 688,48 puan ve yüzde 0,74 azalışla 91.864,24 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekileceklerini açıklamasının ardından döviz kurları gerilerken, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 primle 92.552,71 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısının, dün akşam beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artışıyla sona erdiğini anımsatan analistler, Fed üyelerinin, 2019 sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indirdiğini bildirdi.

Analistler, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin küresel pay piyasaları için negatif olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyesinin destek, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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