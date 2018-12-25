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Borsa güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 546,88 puan ve yüzde 0,60 azalışla 90.980,02 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 değer kaybıyla 90.980,02 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 546,88 puan ve yüzde 0,60 azalışla 90.980,02 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,11 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile ticaret oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 91.526,90 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirmesinin ardından dünya borsalarında satış baskısının arttığını belirterek, azalan risk iştahının yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdiğini ifade etti.

Trump'ın "Ekonomimizdeki tek sorun Fed" açıklaması ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hafta sonu bankaların yöneticilerini arayarak likidite yeterliliği ile ilgili görüşmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini belirten analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, Noel tatili nedeniyle başlıca piyasaların neredeyse tamamının kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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