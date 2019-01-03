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Borsa, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,55 azalışla 88.375,86 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 değer kaybıyla 88.375,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 489,15 puan ve yüzde 0,55 azalışla 88.375,86 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,11 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 bilişim oldu.

Dün, azalan küresel risk iştahı ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 88.500 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,64 değer kaybıyla 88.865,01 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapalılık halinin devam etmesi ve Çin'de açıklanan son verilerin beklentilerin altında kalmasının küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, bu durumun da özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarına negatif yansıdığını söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.500 seviyelerinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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