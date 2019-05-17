Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 86.944,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 258,96 puan ve yüzde 0,30 azalışla 86.944,89 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile iletişim oldu.

Dün, 88.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satış baskısı ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 87.203,85 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25'e indirmesi ve ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkarmasının piyasalarda hisse bazlı hareketlere neden olacağını ifade etti.

ABD'nin Türkiye'den GTS kapsamı ithalatında tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor.

Trump'ın kararlarının genel trendi değiştirecek bir gelişme olmadığını ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

