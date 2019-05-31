FİNANS

Borsa güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 186,83 puan azalışla 89.824,79 seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 89.824,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 186,83 puan ve yüzde 0,21 azalışla 89.824,79 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün yurt dışı borsalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 3,24 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 90.011,62 puandan tamamladı.

Analistler, dünya borsalarındaki negatif seyre karşın yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını bildirdi.

Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) 500'ün altına inmesi ve dolar/TL'nin düşüşünü sürdürerek 5,88 seviyesine gerilemesinin pay piyasalarında alımların güçlenerek genele yayılmasını sağladığını ifade eden analistler, pay piyasalarının dolar bazlı haftalık getirisinin yüzde 8’i aştığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde 1'inci çeyrek büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 87.200'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın 1. çeyrekte yüzde 2,5 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminlerine göre 1. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1,7-4,3 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyümüştü.

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