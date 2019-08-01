FİNANS

Borsa, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 740,28 puan azalışla 101.342,20 seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 düşüşle 101.342,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 740,28 puan ve yüzde 0,73 azalışla 101.342,20 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin ardından tahvil faizlerinde düşüşler dikkati çekerken, Borsa İstanbul'da alımların güçlenemediği görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,59 azalışla 102.082,48 puandan günü tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürdüğünü ifade eden analistler, buna karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın kafa karıştıran açıklamalarının dünya genelinde pay piyasalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledikMerkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Türkiye'den bor hamlesi!

Türkiye'den bor hamlesi!

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu! Bugün başlıyor

Binlerce kişi bekliyordu! Bugün başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor

'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik

Merkez Bankası Başkanı Uysal: 2019 sonuna dair enflasyon tahminimizi aşağı yönlü güncelledik

PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü

PTT ve ETİ Maden arasında iş birliği protokolü

Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.