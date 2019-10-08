Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 723,62 puan azalışla 102.269,58 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 723,62 puan ve yüzde 0,70 değer kaybıyla 102.269,58 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,69 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,53 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile gıda, içecek oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000-105.500 bandını test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra Suriye sınırına ilişkin haber akışı ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 102.993,20 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerinin Suriye'deki askeri varlığı ve Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı çelişkili açıklamaların jeopolitik risk algısını ve buna paralel piyasalardaki oynaklığı artırdığını bildirdi.

Günün ilk saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadelerinin kullanılması sonrası sınır bölgesinden gelecek haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

