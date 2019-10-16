Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.742,90 puan azalışla 93.514,71 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 değer kaybıyla 93.514,71 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,08 ve holding endeksi yüzde 1,54 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 95.257,61 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.