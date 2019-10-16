FİNANS

Borsa, güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,83 düşüşle 93.514,71 puandan başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.742,90 puan azalışla 93.514,71 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 değer kaybıyla 93.514,71 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,08 ve holding endeksi yüzde 1,54 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 95.257,61 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldığı haberinin açılışta piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ifade etti.

Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruya göre de banka hisselerinde "açığa satış" yasaklandı. BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yapılamayacak.

Piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların öne çıktığı dönemlerde dünyanın hemen her piyasasında bu tür önlemlerin alındığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul yönetiminin de piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif bir şekilde adım attığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik ilişkilerin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret, ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildiOsman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Kredi kartından alınan komisyona sınırlama

Kredi kartından alınan komisyona sınırlama

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son durum

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin merakla beklediği 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.