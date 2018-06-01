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Borsa güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 10:15 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 54,49 puan artarak 100.706,76 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,05 artışla 100.706,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 54,49 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 100.706,76 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile gıda, içecek oldu.

Dün azalan küresel risk iştahı ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla negatif bir seyir izleyen ve kapanışa doğru kayıplarını artıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 düşüşle 100.652,27 puandan tamamladı.

Analistler, dünya borsalarının, ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin neden olduğu endişelerle negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.800 seviyelerinin destek, 105.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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