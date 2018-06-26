FİNANS

Borsa güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 69,64 puan artarak 94.077,94 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 94.077,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,64 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 94.077,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 3,43 ile iletişim oldu.

Hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından dün güne yükselişle başlayan ve 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, yurt dışı piyasalarındaki satış ağırlıklı seyre paralel düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kaybıyla 94.008,29 puandan tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı ve buna bağlı küresel risk iştahı üzerinde etkili olabilecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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