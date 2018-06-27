Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 94.432,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 24,73 puan ve yüzde 0,03 değer kazancıyla 94.432,93 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

Dün pozitif bir seyir izleyen ve 95.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 94.408,19 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri ile bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Gelecek dönemde yurt içinde ekonomi yönetimine ilişkin yapılacak atama ve kararların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

