Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 azalışla 91.274,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 9,55 puan ve yüzde 0,01 azalışla 91.274,50 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,03 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile gıda, içecek oldu.

Dün, dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 primle 91.284,04 puandan tamamladı.

Analistler, Avrupa ekonomisindeki canlanmanın, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olması nedeniyle yurt içi piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, BIST 100 endeksinin sanayi hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın direnç, 90.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

