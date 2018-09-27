FİNANS

Borsa, güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 64,96 puan ve yüzde 0,07 azalışla 99.083,90 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 99.083,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 64,96 puan ve yüzde 0,07 azalışla 99.083,90 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,37 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile metal eşya, makine oldu.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 98.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarının çoğunu telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 99.148,85 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırmasına karşın, karar metninden para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesinin çıkarılması ile büyüme ve faiz öngörülerinin yatırımcılar tarafından "şahin" olarak algılandığını, bunun da küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını dile getirdi.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 3 gün sürecek Almanya ziyaretinden gelecek haber ve açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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