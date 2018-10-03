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Borsa, güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 43,77 puan ve yüzde 0,04 artışla 98.204,51 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 98.204,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 43,77 puan ve yüzde 0,04 artışla 98.204,51 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle 97.373,76 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 98.160,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 puanın destek, 100.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

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