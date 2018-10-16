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Borsa güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 57,41 puan ve yüzde 0,06 azalışla 98.573,87 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kaybederek 98.573,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 57,41 puan ve yüzde 0,06 azalışla 98.573,87 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,22 ile ulaştırma oldu.

Dün, Türk lirası varlıklara olan ilginin devam etmesinin etkisiyle 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 artışla 98.631 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 3,5 artmıştı.

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