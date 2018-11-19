FİNANS

Borsa güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 48,30 puan ve yüzde 0,05 azalışla 93.568,15 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,05 değer kaybıyla 93.568,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 48,30 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 93.568,15 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile ticaret oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki değer kazançları ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,34 primle 93.616,45 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul'da "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacağı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildiren analistler, yetkililerden gelecek açıklamaların gündemin odağında yer aldığını kaydetti.

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