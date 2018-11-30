FİNANS

Borsa güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 38,93 puan ve yüzde 0,04 artışla 95.164,50'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,04 değer kazancıyla 95.164,50 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 38,93 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 95.164,50 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi de yüzde 0,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 primle 95.125,57 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrar raporu ile dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi işsizlik oranı ve enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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