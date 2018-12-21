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Borsa, güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 76,54 puan ve yüzde 0,08 azalışla 91.777,54 puana düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 değer kaybıyla 91.777,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 76,54 puan ve yüzde 0,08 azalışla 91.777,54 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel analistlerin destek olarak nitelendirdiği 91.300 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 91.854,08 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrası etkili olan negatif seyrin devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyesinin destek, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ABD'de hükümetin kepenk kapatmasını önleyecek görüşmelerin de takip edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin bu gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamaları kepenk kapatma endişelerini artırdı. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda bugün anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

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