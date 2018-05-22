FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 460,39 puan artarak 102.718,04 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 102.718,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 460,39 puan ve yüzde 0,45 değer kazancıyla 102.718,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,12 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 103.317,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 102.257,65 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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