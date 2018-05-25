FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 648,12 puan artarak 101.786,20 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 101.786,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 648,12 puan ve yüzde 0,64 değer kazancıyla 101.786,20 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile sigorta oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle gün içinde 101.000 puanın altını gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 101.138,10 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Çin ile ticaret görüşmeleri ile ilgili negatif açıklamalarının ardından dün de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak Singapur'daki zirveye katılmayacağını bildirmesinin, küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını kaydetti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 103.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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