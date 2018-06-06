Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 98.269,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 446,44 puan ve yüzde 0,46 değer kazancıyla 98.269,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 puanı test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 azalışla 97.823,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro bölgesi perakende Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

