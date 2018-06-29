Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,62 artışla 96.827,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 600,21 puan ve yüzde 0,62 değer kazancıyla 96.827,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,33 ile ticaret oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden ve 97.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 96.226,99 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içindeki seçimlerin ardından Türk lirası varlıklardaki pozitif havanın devam ettiğini, bu durumun döviz ile tahvil faizlerinde gerilemeye, borsada ise yükselişlere neden olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 ve 99.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

