FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 92,61 puan artarak 91.722,16 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gününe yüzde 0,10 artışla 91.722,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 92,61 puan ve yüzde 0,10 değer kazancıyla 91.722,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile metal ana sanayi oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 91.629,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 92.300 ve 93.900 seviyelerinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, olası kar satışlarında 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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