FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 430,34 puan artarak 92.752,30 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gününe yüzde 0,47 artışla 92.752,30 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 430,47 puan ve yüzde 0,47 değer kazancıyla 92.752,30 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 92.321,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 güçlü direncinin aşılması durumda 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 88.600 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptıTrump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı
Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlarPatlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

68. Hasat Bayramı

68. Hasat Bayramı

EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı

EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.