Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 96.327,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 166,21 puan ve yüzde 0,17 artışla 96.327,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,60 ile ticaret oldu.

Dün, gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 değer kazancıyla 96.161,04 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 97.400 seviyesinin direnç, 93.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

