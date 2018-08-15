FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 1.622,28 puan artarak 95.040,93 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,74 artışla 95.040,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.622,28 puan ve yüzde 1,74 yükselişle 95.040,93 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,55 , holding endeksi de yüzde 1,90 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla değer kazanan yüzde 3,71 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, döviz kurlarındaki sert düşüşlerden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 değer kazancıyla 93.418,65 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve iş gücü istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tüketicileri, finansal kesimi ve reel sektörü rahatlatacak düzenlemeler yapmasının banka ve şirket hisselerini pozitif etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.500'ün ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
ABD ürünlerine ek vergiABD ürünlerine ek vergi
Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruzYerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

ABD ürünlerine ek vergi

ABD ürünlerine ek vergi

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.