FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 1.229,82 puan artarak 91.492,77 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,36 artışla 91.492,77 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.229,82 puan ve yüzde 1,36 yükselişle 91.492,77 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi de yüzde 1,10 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 3,77 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Dün, dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 90.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,38 değer kaybıyla 90.262,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla saat 16.00'da gerçekleştireceği telekonferans görüşmesi ve sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.

Dün, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağı haberinin piyasalarına ilişkin morallerin yükselmesine neden olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artmasını bekliyor. Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,7 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,9 gerileyeceği tahmin ediliyor.

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