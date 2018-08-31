FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 10:05 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 169,41 puan artarak 93.450,11 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,18 artışla 93.450,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 169,41 puan ve yüzde 0,18 artışla 93.450,11 puana yükseldi. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izlenmiş ve BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybederek 93.280,71 puandan kapanmıştı.

Analistler, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıplarının yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını bildiren analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi işsizlik ve enflasyon ile ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

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