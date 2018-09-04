FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 338,90 puan artarak 94.254,45 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 338,90 puan ve yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamanın etkisiyle 94.656,05 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kazancıyla 93.915,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI ile ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
Türk turizmi düğün yapıyorTürk turizmi düğün yapıyor
Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecekLimon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Halkbank'tan KAP'a döviz açıklaması

Halkbank'tan KAP'a döviz açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için harekete geçiliyor

Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için harekete geçiliyor

Tariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladı

Tariş, kuru üzüm avans fiyatlarını açıkladı

Türk turizmi düğün yapıyor

Türk turizmi düğün yapıyor

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.