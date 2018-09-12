Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 92.836,31 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 447,20 puan ve yüzde 0,48 artışla 92.836,31 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün, Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın 92.748,37 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kazancıyla 92.389,11 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ile açıklanacak Fed Bej Kitap Raporu'nun da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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