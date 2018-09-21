Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,50 artışla 96.598,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 477,68 puan ve yüzde 0,50 artarak 96.598,78 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile iletişim oldu.

Dün, 97.400 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybıyla 96.121,10 puandan tamamladı.

Analistler, dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) ekonomist ve iş çevreleri tarafından, gerçekçi, ayakları yere basan ve ümit veren bir çalışma olarak değerlendirildiğini belirterek, YEP'te belirlenen çerçeve ışığında gelecek düzenleme ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 97.900 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

