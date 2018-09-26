Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 99.708,98 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 416,51 puan ve yüzde 0,42 artarak 99.708,98 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile turizm oldu.
Dün, Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 100.180,97 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybıyla 99.292,47 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Fed'in gelecek döneme ait beklentilerinde değişiklik olup olmadığının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
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