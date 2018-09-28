FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 128,63 puan ve yüzde 0,13 artışla 100.427,37 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 100.427,37 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 128,63 puan ve yüzde 0,13 artışla 100.427,37 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile ticaret oldu.

Dün, döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destek ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 100.637,69 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü 4 ayın en yüksek kapanışı olan 100.298,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 102.500 ve 105.000 dirençlerinin gündeme geleceğini kaydetti.

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