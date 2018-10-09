FİNANS

Borsa, güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 364,01 puan ve yüzde 0,38 artışla 96.451,28 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 96.451,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 364,01 puan ve yüzde 0,38 artışla 96.451,28 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile iletişim oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel 93.816,94 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 primle 96.087,27 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 97.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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