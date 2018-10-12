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Borsa güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 947,86 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 95.695,39 puana yükseldi - Analistler teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydediyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 95.695,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 947,86 puan ve yüzde 1 yükselişle 95.695,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün açıklanan ağustos ayı cari işlemler dengesinin rekor seviyede fazla vermesinin ardından döviz kurları düşüş eğilimini sürdürürken, BIST 100 endeksi ise yüzde 0,32 değer kazanarak günü 94.747,53 puandan tamamladı.

Analistler, diplomatik açıdan Türkiye-ABD ilişkilerinde sembolik değeri yüksek olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson davasının bugün görüleceğini belirterek, davaya ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD'deki veri akışı ve açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde ise 93.400 puanın destek, 97.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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